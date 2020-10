Volley, nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria: fino a 1000 spettatori per la partita Perugia-Cuneo al PalaBarton

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha firmato un ordinanza che dispone la deroga al numero massimo di spettatori fissato dai Decreti del Presidente del consiglio dei ministri, per la partita del 4 ottobre 2020 Perugia-Cuneo del Campionato 2020/2021 serie A1 pallavolo femminile, consentendo "l’accesso al pubblico negli impianti sportivi nel limite del 25% della capienza, comunque per un massimo di 1000 spettatori e nel rigoroso rispetto delle norme vigenti". La deroga "è concessa esclusivamente per il singolo evento e tenuto conto delle attuali condizioni epidemiologiche".

L’ordinanza dispone anche che "Wealth Planet Perugia Volley dovrà conservare, per almeno 14 giorni, copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti, rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing".