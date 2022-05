Voglia di gelato? Scopriamo quali sono le migliori 10 gelaterie di Perugia secondo Tripadvisor

Prosegue il nostro viaggio alla ricerca del meglio della ristorazione su Perugia e dintorni, secondo le recensioni dei clienti stessi che per noi si ergono a critici culinari.

Dopo aver visto quali sono le migliori steak house di Perugia e le migliori pizzerie, vediamo oggi la top list di Tripadvisor circa le migliori gelaterie.

In cima alla lista delle gelaterie più apprezzate troviamo la Cioccolateria Gelateria Augusta Perusia in via Pinturicchio, acclamata soprattutto per il cioccolato "da veri maestri" ma anche per la gentilezza; un'altra gelateria del centro (corso Cavour) occupa il secono posto nel cuore dei golosi: è Lick Gelato, dove le monoporzioni artigianali sono graditissime.

Terza posizione per la Gelateria Gambrinus di via Bonazzi, un nome storico per il gelato, dichiarato "sublime" dai recensori di Tripadvisor. Rimanendo in città, non poteva manacre in questa speciale graduatoria la Gelateria Mastro Cianuri, con ben 199 dichiarazioni di eccellenza e 80 di "Molto buon" su un totale di 360.

Metà ranking per GROM - Il Gelato come una volta, la famosa catena che offre alti criteri di qualità nella scelta degli ingredienti. Sesto posto tra le migliori gelaterie di Perugia per la storica Gelateria Veneta, nella centralissima Piazza Italia, di cui oltre l'ottimo gelato è apprezzata anche la bella ubicazione.

Organ Ice, sempre in pieno centro storico, è la soluzione amata da chi cerca ingredienti totalmente naturali e vegani. All'ottavo posto, nella prima periferia di Perugia, si trova la Yogurteria Gelateria Pasticceria Yogorino Madonna Alta, dove l'indiscutibile punto di forza è il frozen yoghrt, apprezzato da tutte le generazioni di clienti.

Nona postazione nella classifica delle recensioni di Tripadvisor per lo storico locale L'arte del gelato a Ponte San Giovanni, dove i golosi amano l'ampia possibilità di scelta dei gusti.

Infine, chiude la top ten delle migliori gelaterie una yogurtheria, YO!, ancora in centro, che costituisce un'ottima alternativa al classico cono gelato.