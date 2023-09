Contro il caro-scuola vocabolari gratis al Centro del riuso di Ellera di Corciano

Vocabolari gratis al centro del riuso per contrastare il caro-scuola. La prossima settimana riaprono le scuole e come ogni anno ( quest'anno minimo + 6% in più ) studenti e famiglie dovranno far fronte ad aumenti per acquisto libri ed occorrente per l'anno scolastico

Tra le spese da sostenere,notevole è quella per i vocabolari. Federconsumatori Perugia comunica che presso il centro del riuso "G. Brodolini" di Ellera di Corciano si possono trovare vocabolari usati a costo zero.

Sempre presso il centro del riuso da Federconsumatori si possono trovare decine e decine di libri per letture o ricerche che tanti cittadini e cittadine anziché portare in discarica hanno lasciato al centro e che pazienti volontari hanno ripulito, classificato e messo a disposizione.

Gli orari: lunedì e venerdì 15.30-18,30; martedì 9.00-12.00. Per informazioni, tutte le mattine 075 7972595, Whatsapp 331 2347688, Facebook Federconsumatori Perugia.