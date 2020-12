Vittoria Ferdinandi nominata Cavaliere al Merito, Tesei: "Un esempio virtuoso"

"Impegno utile, profondo, sentito a favore dell'inclusione e di conseguenza della società umbra". La Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che ieri aveva già inviato le sue congratulazioni, si complimenta anche a nome della Regione con Vittoria Ferdinandi, la giovane perugina insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Vittoria è la responsabile di "Numero Zero", il primo ristorante in Umbria dove il 50% del personale di cucina e sala è costituito da ragazzi in carico ai Servizi psichiatrici territoriali.

"La sua iniziativa, premiata a livello nazionale, rappresenta – ha sottolineato la Presidente Tesei - un esempio virtuoso di come la cultura della diversità rappresenti una ricchezza per tutti. Un ringraziamento per il suo convinto e sincero impegno va a lei e a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito e creduto nel progetto”.