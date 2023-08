Aggressioni e minacce in carcere, il senatore Verini visita Capanne: "Poco personale e troppi detenuti psichiatrici"

Il senatore del PD Walter Verini, membro della Commissione Bicamerale Antimafia, ha compiuto una visita presso l'istituto penitenziario di Perugia dopo i fatti di questa settimana, con accoltellamenti a detenuti e agenti e minacce al personale medico del carcere.

Nel corso della visita sono stati riscontrati "i soliti problemi" ha ribadito il senatore: "Poco personale, troppi detenuti psichiatrici che avrebbero bisogno di ben altri trattamenti e vengono invece inviati a Perugia da vari istituti di pena della Toscana, solo per spostare il problema. Ne fanno le spese gli altri detenuti e, soprattutto, gli agenti di polizia penitenziaria che troppo spesso sono vittime di questa situazione". Identica situazione è stata riscontrata nelle carceri di Terni, Spoleto e Orvieto.

"Le carceri umbre non fanno di certo eccezione rispetto a quelle di tutto il Paese. A Perugia, in particolare (nonostante la ‘boccata di ossigeno” di alcuni invii di agenti, anche da noi da tempo sollecitati) mancano diverse figure apicali. Mandi personale di mediazione culturale, figure che possano dare un effettivo e qualificato sostegno psicologico. Più soldi per il lavoro e la formazione in carcere. Se ne occupi anche la Regione Umbria che su questo sta latitando - ha concluso il senatore - Oggi abbiamo avuto conferma, ad esempio, che l'azienda agraria interna al carcere è ferma. Per tanto tempo è stato un fiore all'occhiello in cui hanno avuto modo di lavorare diversi detenuti. Ancora e per l'ennesima volta, ribadiamo che l'emergenza carceri deve riguardare tutti perché è un'emergenza di sicurezza. Quando un detenuto o una detenuta sconta la propria pena, uscendo dal carcere dopo un percorso di rieducazione e riabilitazione, poi non torna a delinquere".