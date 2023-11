Virgo Fidelis, la celebrazione solenne alla Legione Umbria

Anche a Perugia, come in tutta Italia, è stata celebrata la Virgo Fidelis, patrona e protettrice di tutti i carabinieri, divenuta tale l'11 novembre 1949, data della promulgazione di un apposito Breve apostolico da parte di papa Pio XII. In contemporanea è stato celebrato l’82esimo anniversario della Battaglia di Culqualber, combattuta dal 6 agosto al 21 novembre 1941 a Gondar in Etiopia contro i britannici, valsa alla bandiera dell’Arma la medaglia d’oro al valor militare per il comportamento tenuto, nonché la “Giornata dell’Orfano”.

Le cerimonie hanno preso il via presso l’ex Chiesa Santa Maria Maddalena del comando Legione Carabinieri Umbria, in corso Cavour, con la celebrazione della Santa Messa officiata dal vescovo di Perugia-Città della Pieve Ivan Maffeis. Presenti le principali autorità civili e militari dell’Umbria e della città di Perugia, tra cui l’assessore alla sicurezza del Comune Luca Merli.

Dopo il rito religioso si è tenuta l’inaugurazione del restaurato “Monumento ai Caduti” nel cortile della Bandiera ove è stata deposta una corona d’alloro.

“Rivolgiamo – sottolinea l’assessore Luca Merli - i nostri più sentiti auguri a tutti i componenti dell’Arma dei Carabinieri, in servizio ed in congedo, in occasione della celebrazione della loro patrona e protettrice, la Virgo Fidelis. L’occasione è però opportuna e gradita per rivolgere a tutta l’Arma un sentimento di profondo ringraziamento per l’impegno che giornalmente garantisce al servizio della comunità, per la tutela e la sicurezza di tutti i cittadini, con passione ed uno spiccato senso del dovere”.