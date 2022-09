Perugia è bellissima. Parola di Santo Versace e signora Francesca. Che si fanno immortalare davanti alla Fontana

“Perugia è bellissima”. Parola di Santo Versace e signora Francesca. Che si immortalano, sorridenti, davanti alla Fontana.

Li abbiamo visti ieri mattina passeggiare fra i travertini luminosi della Vetusta, insieme a una comitiva di amici. Hanno toccato luoghi d’eccellenza: Pasticceria Sandri, Galleria Nazionale, corso Vannucci, piazza Grande. Poi sono scesi per via Vecchia fino all’Arco Etrusco, di cui hanno postato una foto su Instagram.

Una visita che ha coniugato storia e culto del bello. In coerenza con una coppia famosa, dotata di gusto e cultura raffinatissimi. Al Caffè Sandri, Santo Versace ha piacevolmente ricevuto il “Benvenuto a Perugia”, gentilmente porto dall’operatore immobiliare Gianluca Papalini. Al che il noto personaggio ha risposto ringraziando cordialmente.

Arrivata in Umbria con un velivolo personale, la comitiva è ospite in una spa esclusiva. Un giro per la Città Serafica e poi mattinata al capoluogo. Il gruppo è arrivato a bordo di due veicoli riservati.

Abbiamo sentito quella frase di sincero apprezzamento (“Perugia è bellissima”), in una mattinata di sole. Un elogio di un monumento tanto caro a noi perugini: la nostra Fontana, gioiello della città con cui ci identifichiamo appassionatamente.

Vale perciò ricordare i versi del poeta perugino Claudio Spinelli quando celebra la Fontana dei Pisano con queste parole: “Perugia è ’na città che per vedella / ce vengon tutta sorta de stranieri / e quan’ che li sentìm’a di’ ch’è bella / ce dà gusto ’n bompò, sémo sinceri! / Benzì, si ’sta Fontana nun ce l’éva, / Perugia ta noaltri ’n ce piaceva”. Orgoglio perugino.