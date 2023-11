Violenza contro le donne: a Perugia un convegno, uno spettacolo teatrale e l'assegnazione del premio di laurea in memoria dell'avvocata Raffaella Presta

Il tema della violenza contro le donne è quanto mai attuale dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin e in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne il Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Perugia, insieme al Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Umbria, ha promosso un'iniziativa per il 24 novembre 2023, a partire dalle ore 15.00, presso la sala del Consiglio Provinciale di Perugia, con il patrocinio della Provincia di Perugia, del Centro per le Pari Opportunità Regione Umbria e del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Perugia.

Nel corso dell’incontro verranno approfonditi il tema della vittimizzazione secondaria (cioè quando la vittima di violenza di genere viene ulteriormente vittimizzata dalle istituzioni, dalla stampa, dalle forze dell'ordine, dalla magistratura, quando dovrebbe essere protetta e creduta nel suo racconto) nei reati di violenza di genere con i diversi professionisti ed operatori che si relazionano alle donne vittime di violenza e, con lo spettacolo teatrale “Secondo atto” dell'Associazione M.A.S.C - Movimento Artistico Socio Culturale APS - MASC APS per provare a comprendere e “sentire” cosa significa essere due volte vittima.

Nel corso dell'evento verrà ricordata anche la collega avvocata Raffaella Presta, vittima di femminicidio il 25 novembre 2015, uccisa dal marito a fucilate, e insieme ai familiari verranno premiate le autrici delle tesi di laurea pervenute sul tema delle pari opportunità e della violenza di genere. "Il Premio di laurea avvocata Raffaella Presta è alla terza edizione e premieremo venerdi due studentesse che hanno depositato tesi di laurea in materia di discriminazioni e violenza di genere - afferma la presidente Francesca Brutti - Sono due tesi sociologico-filosofiche, non strettamente giuridiche, perchè la materia della violenza di genere è multidisciplinare".

L'evento è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia e dal Consiglio Regionale dell'Ordine Assistenti Sociali dell'Umbria, con 4 crediti formativi ciascuno. Iscrizioni in loco o via mail a cpo@ordineavvocati.perugia.it.

Nell’occasione si parlerà anche del progetto scuola “Generazione pari” rivolto alle scuole e promosso dalla Commissione pari opportunità del CNF. "Il CPO dell'Ordine avvocati di Perugia ha anche un'altra iniziativa, che è quella, decisa a livello nazionale, di portare nelle scuole un format unitario sulla violenza di genere e la cultura del rispetto, Progetto #generazionepari, supportato dal CNF - conclude l'avvocata Francesca Brutti - Il 23 novembre andremo a Corciano nella prima scuola media dove verrà proiettato il film 'C'è ancora domani' e poi si terrà una tavola rotonda e un dibattito con gli studenti. La scuola rappresenta uno degli spazi deputati alla formazione del senso civico, all’ascolto dei ragazzi e alla costruzione di buone prassi di intervento. È in questa prospettiva che l’avvocatura può e deve esprimere il suo ruolo sociale, al di fuori delle aule di giustizia, facendosi prossima ai bisogni della collettività".