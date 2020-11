Violenza sulle donne, dal Comitato pari opportunità un premio di laurea in memoria di Raffaella Presta

Il Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Perugia ha istituito un premio alla memoria della collega Raffaella Presta, uccisa dal marito il 25 novembre del 2015.

Il premio intende “valorizzare e diffondere la migliore tesi in tema di diritto alle pari opportunità, violenza di genere e femminicidio, al fine di contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne, promuovere la concreta parità tra i sessi, aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza contro le donne e delle loro conseguenze sui bambini”.

Domani 26 novembre alle ore 16 si svolgerà in video conferenza (https://meet.jit.si/premioraffaellapresta2020) l’evento “In ricordo di Raffaella Presta” con la consegna del premio di laurea a Francesca Sforna per la sua tesi sullo sfruttamento delle donne e sulla prostituzione.

Interverranno l’avvocata Francesca Brutti, presidente del Comitato, i consiglieri e le consigliere del Cpo, l’avvocata Paola Margiacchi, tesoriera dell’Ordine degli avvocati di Perugia, l’avvocata Cristina Castellano, componente della Commissione integrata per la Pari opportunità presso il Consiglio nazionale forense. Sarà presente anche il fratello della giovane avvocata uccisa.

La sorella della vittima, Doriana, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Dubbio ( leggi qui ) in cui ricorda come lei stessa sia passata da zia a madre del figlio, orfano, della sorella, con tutte le difficoltà del caso. Ostacoli che le famiglie affidatarie si trovano a dover affrontare da sole: burocrazia, affettività e relazioni sociali e di ferite che non si rimaginano mai

