Giornata contro la violenza sulle donne, i monumenti di Perugia si colorano di rosso

Il Comune di Perugia non rinuncia a ricordare la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne e anche di fronte all’emergenza sanitaria e alle misure di contenimento del contagio ha deciso di dimostrare attenzione al tema, accendendo tutti i monumenti della città di colore rosso, il colore simbolo di questa lotta.

"Quest’anno avevamo in programma diverse attività, mostre tematiche, inaugurazioni di vie dedicate a donne che hanno fatto della loro vita anche un veicolo per il superamento di stereotipi di genere. Purtroppo abbiamo dovuto mettere quasi tutto in attesa a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria – afferma l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Perugia Edi Cicchi – Appuntamenti che però non sono cancellati, ma solo rimandati nel breve periodo; anche perché crediamo che quella contro la violenza sulle donne sia una battaglia che vada portata avanti non solo in determinate ricorrenze, ma tutto l’anno".

L'assessore Cicchi ha anche ricordato che "a causa del lockdown e poi delle ulteriori restrizioni che sono state adottate per questa seconda ondata, molte donne si sono ritrovate chiuse in casa e questo ha acuito un disagio già importante che vede crescere sempre più il numero dei femminicidi a fronte di ancora troppa paura di denunciare".

Al centro delle riflessioni dell'assessore anche i centri anti-violenza, la problematica della gestione delle strutture e dei servizi dedicati alle donne vittime di violenza e le risorse certe per fornire "protezione, assistenza psicologica, giuridica e tutto ciò di cui una donna può aver bisogno per uscire dalla spirale della violenza" ha concluso l’assessore.