Stop alla violenza sulle donne: l’iniziativa dell’istituto Cavour Marconi Pascal di Perugia

Violenza sulle donne. All’istituto d’istruzione superiore Cavour Marconi Pascal di Perugia, nella sede di Madonna Alta, si è svolto, lunedì 27 novembre, l’incontro “Violenza di genere: metodi e strategie di contrasto di un fenomeno in costante crescita”.

L’evento non poteva che essere dedicato alla memoria di Giulia Cecchettin: “Il nostro è un percorso iniziato da tempo e che oggi prosegue per Giulia e per tutte le altre donne vittime di femminicidi” ha evidenziato il dirigente scolastico, Andrea Agostini, il quale ha ricordato il ruolo fondamentale della scuola intesa come comunità per contrastare la violenza di genere.

All’incontro hanno preso parte, oltre che il dirigente scolastico, docenti, studenti, esperti ed esponenti delle istituzioni come Caterina Grechi, presidente Regionale Pari opportunità della Regione Umbria, che ha ricordato il ruolo delle istituzioni nel contrasto e nella prevenzione della violenza sulle donne: “Come Centro Pari Opportunità ci stiamo occupando anche dei cambiamenti culturali che devono portare a rimettere al centro di tutto la persona e il rispetto reciproco, senza il quale non si può costruire nessuna relazione”.

Durante l’evento è intervenuta l’avvocata e professoressa Monia Dottorini, esperta in socio antropologia che ha trattato il tema “Profili sociologici e giuridici della violenza di genere” facendo un excursus sul sistema giuridico italiano e sulle principali leggi in materia. Ha ricordato che spesso le donne hanno paura di denunciare, ma che esistono centri antiviolenza con staff multidisciplinari ed esperti preparati ad accogliere e ad aiutare le vittime. “In Italia - ha aggiunto Dottorini - sono presenti quattro Centri di ascolto per uomini che maltrattano le donne nei quali vengono presi in cura soggetti violenti, affiancandoli in percorsi che li aiutano nella gestione della rabbia e nel prendere coscienza dei propri comportamenti”.