"Questo non è amore", il camper della Polizia contro la violenza fa tappa a Perugia e Spoleto

La Questura di Perugia, nel weekend di San Valentino, vuole ribadire il suo “Esserci Sempre” facendo conoscere ai cittadini del capoluogo e della Provincia di Perugia, gli strumenti utilizzati dalla Polizia di Stato quando è chiamata a intervenire nei casi di violenza sulle donne nell’ambito della campagna nazionale “Questo non è amore”.

Il questore di Perugia, Giuseppe Bellassai ha voluto estendere la campagna contro la violenza di genere a tutto il territorio provinciale. Nell’arco degli ultimi mesi, l’iniziativa si è caratterizzata per diverse tappe, tra le quali Spello, Todi, Gubbio, Città della Pieve, impegnando poliziotte e poliziotti nelle piazze e in prossimità delle scuole, al servizio del cittadino.

In vista della festa di San Valentino, la Questura di Perugia ha voluto rinnovare questo impegno. Il “camper rosa” della Polizia di Stato sarà presente, infatti, domenica 13 febbraio a Perugia, in Piazza IV novembre nell’area del Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo; mentre lunedì 14, giorno di San Valentino, sarà presente in centro a Spoleto.

La presenza e la vicinanza degli operatori specializzati della Polizia di Stato è fondamentale per sensibilizzare, in modo semplice, chiaro e discreto, le vittime di violenza che, attraverso il servizio di prossimità, spesso riescono ad aprirsi e a raccontare le loro esperienze e a chiedere aiuto. Il fenomeno della violenza di genere, infatti, è una piaga che dev’essere combattuta giorno dopo giorno, perché solo così facendo sarà possibile arginare un fenomeno che, durante il periodo della pandemia da Covid-19, ha registrato un sensibile aumento.

Questa è la direzione intrapresa dalla Polizia di Stato di Perugia che, nel 2021, su istruttoria della Divisione Anticrimine - Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili, ha emesso 41 provvedimenti di ammonimento per violenza domestica di cui all’art. 3 D.L. 93/2013 e 44 provvedimenti di ammonimento per atti persecutori di cui ex art. 8 L. 38/2009. Grazie alle iniziative già realizzate dalla Polizia di Stato sul campo della prevenzione, è stato possibile registrare una leggera diminuzione dell’andamento degli omicidi di donne rispetto agli omicidi in genere.

La Polizia di Stato rappresenta, in questo senso, uno snodo fondamentale di una rete composta da istituzioni, enti locali, centri antiviolenza e di recupero, associazioni di volontariato che si impegnano ogni giorno per affermare un’autentica parità di genere, contro stereotipi e pregiudizi.

Gli incontri di piazza e nelle scuole che la Questura mette in atto durante l’anno integra in maniera effettiva l’intero lavoro di prevenzione e repressione che ogni comparto della Questura di Perugia garantisce quotidianamente. Il camper della Polizia di Stato nella campagna “Questo non è amore” non solo è punto di riferimento per informazioni e sensibilizzazione sul tema ma anche ufficio mobile che, in assoluta riservatezza, diventa punto di ascolto e ricezione di eventuali denunce.