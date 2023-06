Violenza di genere, nasce lo Sportello per gli uomini autori di maltrattamenti

Alla sala Sant'Anna di viale Roma, sono stati consegnati gli attestati a coloro che hanno partecipato al corso di formazione su come cercare il cambiamento nei percorsi di riabilitazione psicosociale con uomini maltrattanti per costruire un’alleanza uomo-donna basata sul reciproco rispetto, corso promosso dall’associazione “Maschile Plurale”; Il titolo dell’incontro era “Il contrario della violenza non è la pace ma il rispetto”.

L’associazione Libertas Margot, da anni impegnata nella lotta ad ogni tipo di violenza, moderatore dell’incontro il presidente Massimo Pici, ha presentato lo “Sportello per uomini autori di maltrattamenti”, uno strumento ritenuto efficace per il contrasto alla violenza di genere. La presentazione dello sportello è avvenuta al termine di un corso di formazione, sostenuto dall’associazione Maschile Plurale, nella persona del professor Stefano Ciccone. La finalità del corso, seguito dagli operatori e dai soci di Margot, era quella di avere una più completa preparazione nell’affrontare i percorsi dedicati alla riabilitazione psicosociale degli uomini autori di maltrattamenti. Hanno presenziato all’evento le associazioni “Liberamente Donna”, “Il Coraggio della Paura” e “I Ragazzi di ferro”, con le associazioni è stata affrontata la riflessione sull’importanza di coordinamento con i Centri antiviolenza al fine di costruire una fitta rete nelle cui maglie è possibile intrappolare la violenza. L’evento si è pregiato di un padrino e di una madrina d’eccezione:Alessandro Drago, dirigente della divisione anticrimine della questura di Perugia, che nel riportare un significativo quadro del problema ha trasmesso anche il saluto del questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, e l’assessore alle Politiche sociali, Edi Cicchi, che ha consegnato gli attestati di partecipazione ai corsisti.