Violenza contro le donne, le sedi umbre dell'Inps si colorano di rosso

In occasione della ricorrenza della “Giornata internazionale della violenza sulle donne”, che si celebra il 25 novembre di ogni anno, le sedi INPS dell’Umbria hanno promosso una serie di iniziative finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema purtroppo sempre più attuale.

Nelle sedi INPS di Perugia, Terni e Città di Castello, infatti, nella mattinata del 24 novembre è stato aperto uno “sportello rosa”, dedicato esclusivamente alle donne. Nelle sale degli Uffici Relazioni con il Pubblico è stata predisposta la locandina riserva un “Posto Occupato”, nella triste considerazione che la violenza di genere è un problema culturale onnipresente e che quel posto sarebbe stato occupato da una donna, se non fosse stata vittima di violenza. Sono state distribuite la “Guida in 7 passi per donne vittime di violenza di genere” e l’Elenco dei centri antiviolenza operativi sul territorio nazionale. E’ stata predisposta la locandina che, nel diffondere il numero 1522, si propone di promuovere il protagonismo maschile nella lotta contro la violenza di genere, invitando gli uomini a manifestare concretamente il rifiuto della violenza contro le donne.

Infine, quale ulteriore opera di informazione e sensibilizzazione, le sedi INPS di Perugia, Terni e Città di Castello sono state illuminate con luci rosse dalla sera del 24 alla mezzanotte del 25 novembre, creando una forte suggestione.

La speranza è che queste iniziative possano contribuire a far riflettere su un tema doloroso che tocca da vicino tante e diverse umanità e che questo triste fenomeno diventi solo un lontano ricordo.