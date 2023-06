Perugia, nuova viabilità a San Marco, piazzale allagato e circolazione in tilt

Il violento temporale ha mandato in tilt la circolazione e la nuova viabilità a San Marco. Pozze d'acque sulle rotatorie e nei parcheggi della zona, con disagi alla circolazione.

Il tratto di strada tra il marciapiede e la pensilina degli autobus risulta allagato, con i mezzi che non possono avvicinarsi e gli utenti che non possono muoversi dal marciapiede senza finire prima in una pozza d'acqua.

Auto e mezzi procedono lentamente non sapendo cosa si nasconde sotto l'acqua, marrone di fango e di detriti.