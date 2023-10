Umbria toccata ancora una volta dalla fortuna: a Norcia vinti quasi 22mila euro al Lotto

Umbria a segno con il Lotto. Nel concorso di venerdì 20 ottobre, come riporta Agipronews, a Norcia, in provincia di Perugia, vinti 21.660 euro grazie a sei ambi, quattro terni, una quaterna e all’opzione Lottopiù. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 949,2 milioni in questo 2023.