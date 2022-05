Lotteria degli scontrini, nuova vincita in Umbria: incassa 25mila euro

La Lotteria degli scontrini fa tappa di nuovo in Umbria e assegna un premio da 25mila euro a una donna della provincia di Perugia e da 5mila euro al supermercato dove è stato fatto l’acquisto.

Come riporta l'agenzia Agimen "la vincitrice, Alessia G., della zona del Trasimeno, in provincia di Perugia, aveva speso circa 40 euro presso un supermercato di un noto centro commerciale perugino".

"Sin dal primo giorno dell’avvio della Lotteria degli scontrini ho scaricato il codice e l’ho sempre utilizzato anche se francamente non ho mai creduto di poter vincere. Non nego ci sperassi. Quando mi è arrivata la notifica ho pensato si trattasse di una multa da pagare, invece ho ricevuto una bellissima sorpresa, ben 25 mila euro a me che non ho mai vinto neanche al ‘Gratta e vinci’. Questa vincita arriva in un momento particolare visto che ho una famiglia e dei lavori da fare per la casa che stavo rimandando da tempo”, ha detto la signora Alessia ai funzionari Adm ai quali ha presentato la documentazione per poter ritirare la vincita che è esente da tassazione.