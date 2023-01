La fortuna bacia l'Umbria: gratta e vince 300mila euro

E’ entrata in tabaccheria a Narni Scalo, ha comprato un biglietto del Gratta e vinci da 5 euro e se ne è portati a casa 300 mila. Bel regalo di Natale per una signora che, come racconta il Corriere dell’Umbria, è stata baciata dalla fortuna nel pomeriggio di sabato.

La donna ha grattato il suo tagliando e, ancora in tabaccheria, ha scoperto di aver vinto ben 300 mila euro. Emozionatissima, la donna poi ha chiesto la verifica del premio e, una volta ricevute rassicurazioni, è corsa a casa a festeggiare.