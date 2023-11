Spoleto, un fortunato giocatore si porta a casa 100mila euro con il 10eLotto

Spoleto, un fortunato giocatore si porta a casa 100mila euro grazie a 9 Doppio Oro del 10eLotto.

Umbria ancora baciata dalla fortuna, questa volta con il gioco del 10eLotto. Nell’estrazione di giovedì 2 novembre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore a Spoleto si è portato a casa 100mila euro grazie a un 9 Doppio Oro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 13,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,2 miliardi di euro in questo 2023.