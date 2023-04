INVIATO CITTADINO Quella biblioteca è da salvare

Iniziativa teatrale del Soroptimist Perugia per assecondare il riuso in sicurezza di Villa Urbani.

Al Brecht si offre la rappresentazione di "Copenhagen", opera dello scrittore e drammaturgo britannico Michael Frayn.

Evento che si terrà sabato 15 aprile alle ore 20:30.

Il plot incrocia eventi storici e figure di grandi scienziati, come il fisico tedesco Werner Heisenberg e il collega danese Niels Bohr, che si interrogano sugli esiti catastrofici dell’uso dell’atomica.

Lo spettacolo, già tenuto al Morlacchi nel 2017 (con gli attori Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice), ottenne un riscontro fortemente positivo. Recensito dall’Inviato Cittadino per la rubrica di critica teatrale VISTI PER VOI.

Stavolta, l’opera è messa in scena dalla compagnia amatoriale "Note di teatro" con la regia di Stefano Galiotto, anche in veste di attore, insieme a Stelio Alvino e Monica Pica.

Il costo del biglietto è di 10 euro che andranno a beneficio di Villa Urbani, temporaneamente chiusa per problemi strutturali.

Ospite della serata Luca Gammaitoni, docente di Fisica sperimentale presso il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia, a proporre alcune riflessioni sui temi messi in campo dall’opera.

Gabriella Agnusdei, Presidente Soroptimist International Club Perugia, ricorda di agire in proficua sinergia e comunità d’intenti con le Associazioni del territorio come FilosofiAmo, Il Profumo dei Tigli, Porta Eburnea, Porta Santa Susanna, Vivi il Borgo, Fiorivano le viole. Gruppi socioculturali che hanno sollecitato il Comune di Perugia ad attivare, a favore della Biblioteca di Villa Urbani, uno specifico progetto di Art Bonus. Per consentire a tutti i cittadini di partecipare alla sua urgente ristrutturazione, svolgendo un ruolo attivo per il miglioramento della nostra comunità.