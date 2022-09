INVIATO CITTADINO Via Annibale Vecchi, Villa del Papavero: ispezione compiuta... all'ovest niente di nuovo

Pino di Aleppo di via Annibale Vecchi. Sopralluogo effettuato. Si attendono interventi ad hoc… e un monitoraggio come per l’Arco Etrusco.

Il Comune invia persone per una ispezione alla pianta fortemente inclinata verso la pubblica via e protesa in direzione del villino del Papavero. All’ovest niente di nuovo, recitava un famoso titolo di Remarque. Le novità, insomma, sono quasi… quelle vecchie.

Il primo impegno è quello di una potatura che dovrebbe riportare in assetto l’instabile equilibrio della pianta. Operazione impossibile. Perché indietro non si torna e la pianta fortemente penduta non si raddrizza. Anzi, per le leggi ineluttabili della fisica, le cose tendono a peggiorare. Se è vero, com’è vero, che i ferri della recinzione sono stati tagliati più di una volta perché non entrassero nel corpo vivo del tronco. Quantunque, se ben fatta, anche la potatura può rivelarsi di una certa utilità. Anche se c’è chi osserva che in una precedente occasione la pianta sia stata alleggerita nel senso opposto a quello desiderato. Insomma: quando si dice che la toppa è peggio del buco!

(Alfredo Cirenei e signora davanti all'ingresso del villino del Papavero (anni 50) - Foto Marco Terzetti)

Secondo obiettivo: un monitoraggio compiuto attraverso strumenti elettronici.

Qualcosa di simile a quanto è stato fatto per l’Arco Etrusco. Qualcuno degli interessati ricorda che una proposta del genere venne avanzata, e promessa, qualche anno fa, anche a proposito del secolare pino di Aleppo. Ma non se ne fece niente. Chissà se sarà questa la volta buona. Stiamo a vedere e siamo pronti a riferirne. Obiettivo prioritario: sicurezza e tranquillità.