INVIATO CITTADINO Tornano, a Villa Fidelia di Spello, i Giorni delle Rose

Tornano, a Villa Fidelia di Spello, i Giorni delle Rose, tradizionale concorso nazionale di poesia. Ed, eccezionalmente, la lirica più bella verrà tradotta in musica. La poesia vincitrice sarà infatti musicata ed eseguita come apertura nell’Edizione del Concorso di Poesia del 2024.

Una straordinaria sintesi fra versi e pentagramma. Col motivo ispiratore della regina dei fiori.

Dopo la forzata interruzione pandemica, riparte alla grande la settima edizione col tema “Il ‘sempre’ della rosa”. Promotore il Garden Club Perugia in sinergia con Volumnia Editrice.

Due le sezioni: la tradizionale (componimenti non superiori a 30 versi) e l’haiku, ossia la forma giapponese che consta di soli tre versi (in metrica 5/7/5), capace di esprimere, in estrema sintesi, una fulminante intuizione, una magia, un palpito del cuore veloce come un battito di ciglia.

Le opere dovranno pervenire entro il 6 maggio all’indirizzo: Segreteria del VII Premio Nazionale di Poesia “I Giorni delle Rose” 2023, c/o HOTEL PLAZA - Via PALERMO 88 - 06100 Perugia.

La premiazione avrà luogo nella Limonaia di Villa Fidelia con data e orario comunicati ai partecipanti.

Informazioni: GARDEN CLUB PERUGIA: gardenclubperugia@gmail.com www.igiornidellerose.

In ricordo di un amico. Nell’ultima edizione del concorso, avemmo la fortuna di poter vedere e ascoltare il grande attore Antonio Salines che lesse con straordinaria intensità. È stata l’ultima occasione in cui abbiamo potuto godere della sua presenza. E non possiamo che rammaricarcene.