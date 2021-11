Diventare "signori" di campagna, un sogno che si realizza con l'asta per Palazzo Omissis di Mercatello

All’asta un incantevole palazzo storico, immerso nella campagna attorno a Marsciano, per la precisione a Mercatello.

L’Istituto vendite giudiziarie di Perugia ha pubblicato l’annuncio dell’incanto di Palazzo Omissis, immobile ancora da stimare, è un complesso inserito negli elenchi delle dimore d’epoca, riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di “interesse particolarmente importante” e, pertanto, vincolato.

Il palazzo sorge a Mercatello, sulle vestigia di un fortilizio medievale, trasformato nel tardo ‘400 in stazione di posta e cambio cavalli.

Il Palazzo Omissis, ristrutturato all’inizio dell’800, è di impostazione monumentale, con quattro livelli fuori terra. L’immobile si trova all’ingresso dell’abitato di Mercatello lungo la valle del fiume Nestore a circa 20 chilometri da Perugia. Situato in una zona a vocazione prettamente agricola e naturalistica.

Molti ambienti presentano decorazioni su pareti e soffitti, anche le pavimentazioni e le finestre sono in gran parte originali.

L’immobile è dotato di impianto di riscaldamento mediante terminale in ghisa, ma non adeguato alle norme attuali per il fabbisogno degli ambienti. Gli impianti sono posizionati sottotraccia e non si ritiene esser completamente a norma ed è inoltre dotato di sistema d’illuminazione mediante grandi plafoniere o lampadari.

L’immobile è stato migliorato sismicamente a seguito del sisma ’97, la copertura originale è stata oggetto di rifacimento negli anni ’80.

Il giardino antistante il palazzo, ricopre una superficie di circa 10.500 metri quadrati con essenze cespugliate e di alto fusto con dei viali che compongono geometrie nel mezzo e dei prati all’inglese.