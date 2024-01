Villa a Pitignano sempre più a rischio frane e slavine

Su proposta dell’assessore alle opere pubbliche, infrastrutture ed ambiente Otello Numerini, l'approvazione riguarda l'inizio del primo lotto dei lavori, integralmente finanziato per un importo di 700mila euro nell’ambito del Pnrr, Missione 2 (Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica) Componente 4 (C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica).

"Dopo essere intervenuti sul bacino di Santa Margherita ed aver avviato i lavori per la messa in sicurezza della ripa di Pretola, con questo atto proseguiamo l’iter che porterà all’intervento per la mitigazione del idraulico nella zona urbanizzata di Villa Pitignano ed, in particolare, nell’area dove è presente il fosso Villa. Si tratta di una zona in cui nel recente passato si sono verificati eventi atmosferici estremi con significativi disagi per la cittadinanza anche alla luce della crescente urbanizzazione intervenuta nei pressi del corso d’acqua”.

LA SCHEMA DEI LAVORI

Dal punto di vista tecnico, le opere previste in questo lotto prevedono: la riapertura di un tratto di corso d’acqua tra l’attuale opera di presa delle acque bianche e la nuova opera resa situata circa 70m più a valle; sostituzione sistema fognario, con una nuova condotta in c.a.v. di dimensioni adeguate;V la separazione delle acque bianche e delle acque nere nel tratto di 70m di riapertura del fosso e raccordo della linea delle acque nere private con la nuova condotta a partire dalla nuova opera di presa delle acque bianche, che proseguirà verso valle come fognatura mista.

I LAVORI GIA' EFFETTUATI E ALTRI IN CORSO

Tale intervento, dal minimo impatto economico, ha permesso la riapertura di un ampio tratto del Fosso Villa e il ripristino dell’officiosità idraulica per tale sezione del corso d’acqua; la messa in opera di una briglia per la laminazione delle piene e il rallentamento della velocità delle correnti di piena: una in prossimità della nuova opera di presa della fognatura mista e una localizzata immediatamente a monte dell’area urbanizzatala sistemazione dell’avvallamento di sponda, con protezione delle sponde stesse, tramite la messa in opera di scogliere.