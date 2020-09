LA VIGNETTA di Pino Pellegrini | Auto intrappolata tra i binari Fcu: la tranquillità del conducente... e tanto quando passa il treno!

E' di questi giorni la notizia di un'automobilista rimasto intrappolato in un passaggio a livello difettoso. Per fortuna non c'è stato un impatto con il treno. Il nostro grande Pino Pellegrini si è immaginata questa scena... ben conoscendo la frequenza e la velocità dei treni regionali lungo la linea ex Fcu. Buona Satira.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.