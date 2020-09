Sull'attività di soccorso per rimozione nidi di vespe e calabroni si consuma lo strappo sindacale

La mancata informativa della sostituzione dell’ordine del giorno relativo alla "attività di soccorso per rimozione nidi/favi di imenotteri aculeati" ha portato la Federdistat Vigili del fuoco Cisal di Perugia a proclamare lo stato di agitazione chiedendo all’amministrazione centrale dei Vigili del fuoco la formale attivazione della preventiva procedura di conciliazione.

"L’ordine del giorno emanato – si legge nella nota firmata dal segretario regionale Vincenzo Filice e dal segretario provinciale Carmine Argenio – non tiene conto delle gravissime problematiche legate all’individuazione di personale, mezzi e attrezzature. Perplessità, tra l’altro, già preventivamente enunciate dai capi turno provinciali in una nota congiunta. Inoltre – spiegano i dirigenti Cisal – trattandosi di fondi regionali esigui, tra l’altro già utilizzati in parte, questi si esaurirebbero in tempi brevissimi, oltre al fatto che non si riuscirebbe a risolvere la problematica legata all’utilizzo della squadra ordinaria per affrontare gli interventi di bonifica indicati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per questo il sindacato "formalizza contestualmente l’interruzione dei rapporti sindacali con il dirigente e si chiede la formale attivazione, nei tempi di legge delle preventive procedure di raffreddamento e conciliazione - conclude la nota - Infine, si rende noto altresì che, considerata la vertenza in essere con conseguente interruzione dei rapporti sindacali ed in attesa dell’esito della procedura di conciliazione" viene chiesta la sospensione immediata dell’ordine del giorno in questione.