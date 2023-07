Spettacolo in piazza dell'Università: il Perugino come non l’avete mai visto

Per il cinquecentenario dalla morte di Pietro Vannucci, la sua terra è veramente riuscita a rendergli omaggio e grandi e piccoli, istituzioni e privati hanno partecipato a questa grande commemorazione.

Non è mancato il contributo dell’Università degli studi di Perugia che in piazza Università, nella serata del 12 luglio, ha dato il via ad uno spettacolo di videomapping “Perugino come non l’hai mai visto” proiettato fra la Chiesa Montemorcino Nuovo e logge del dipartimento di Fisica e Geologia. Un Perugino inedito dove nessun dettaglio è sfuggito all’occhio umano.

L’incredibile viaggio nella realtà aumentata del pittore umbro potrà essere ammirato ogni sera dalle 21.30 alle 2.00 fino al 5 novembre. Il progetto è stato curato dalla professoressa Cristina Galassi e dalla Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici dell’ateneo e il Rettore Maurizio Oliviero ha definito l’iniziativa coraggiosa e ben riuscita in quanto: “dimostra che le tecnologie possono valorizzare tesori e capolavori della nostra storia coniugandosi con essi in perfetta armonia”.

La professoressa Galassi ha ricordato che l’obiettivo del progetto è offrire un’esperienza unica di scoperta del Perugino in modo coinvolgente e innovativo. Sono infatti proiettate le opere presenti dentro e fuori regione e tutte le 22 opere dell’artista, ormai perdute, requisite in epoca napoleonica.

Allo spettacolo, oltre la comunità accademica e religiosa, presenti anche le istituzioni. Per l'occasione il sindaco Andrea Romizi ha ribadito la centralità dell’ateneo perugino in quanto “sempre coinvolto nelle più importanti progettualità dell’amministrazione comunale offrendo il suo contributo unico, prezioso e di eccellenza. Questo apporto non poteva mancare neppure in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del Perugino”.