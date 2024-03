INVIATO CITTADINO Viale S. Antonio abate. Ripulito e tornato a una facies dignitosa il vano tecnico vandalizzato

Immediatamente dopo l’uscita del servizio, chi di dovere si è attivato per la completa rimozione di materasso, indumenti, sporcizie raccolte in prossimità e all’interno del vano tecnico. Complimenti per la tempestività.

Si attende ora la sistemazione dello sportello, provvisoriamente appoggiato all’interno della struttura. Andrà riagganciato ai cardini dissaldati dai vandali.

La struttura va protetta al fine di evitare manomissioni al contatore e alle tubazioni di adduzione del gas.

Circostanza che causerebbe l'interruzione della erogazione e sicuri disagi ai danni dei titolari della fornitura.