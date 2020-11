INVIATO CITTADINO Viale Indipendenza, strappato il 'pannolone' ad alcuni alberi

Viale Indipendenza. Gli alberi hanno ancora il “pannolone”. Per la verità, qualcuno è stato furiosamente strappato (foto). Almeno quelli tangibili vengono lacerati. Ma è un’eccezione perché la maggior parte di quei prodotti è stata collocata ad altezze non raggiungibili senza ausilio di un cestello telescopico. Proprio infatti con un mezzo speciale erano stati portati a una certa altezza per fasciare il tronco di alcuni alberi che punteggiano il viale.

Come si ricorderà, fummo i primi a segnalare l’operazione. Si trattò di una performance di natura artistica, o proposta come tale. Questi brani di lenzuolo sono dipinti con grafemi di colore rosso e rappresentano simboli, frecce, scritte.

L’operazione può aver avuto una certa originalità, ma ormai è scontata, l’abbiamo vista tutti.

Ci si chiede fino a quando quei prodotti dovranno restare lì. Non è pensabile (indipendentemente dal giudizio estetico) che possano rimanere all’infinito. Anche perché, passato il messaggio, l’operazione in qualche modo “inquina” l’aspetto normale del panorama urbano.

Niente di personale – intendiamoci – contro l’artista. Ma ogni mostra ha un inizio e un termine. Così dovrebbe essere anche per questo esperimento di comunicazione. Che sia andata a segno o meno. Perché, come si dice, “ogni bel cantare stufa”. Absit iniuria verbis.