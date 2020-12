Viaggi virtuali come lezioni di vita attraverso la lettura, iniziativa alla primaria Di Vittorio di Umbertide

Il II Circolo didattico di Umbertide ha aderito anche quest’anno con grande entusiasmo alle iniziative nazionali “Libriamoci”, promosse dal Centro per il libro e la lettura.

In particolare le classi seconde della scuola primaria “G. Di Vittorio” hanno promosso l’evento “In giro per il mondo…leggendo”. Leggere infatti è un’attività simile al viaggiare, perché leggendo si scoprono culture e costumi di popolazioni lontane e diverse ogni viaggio risulta quindi una scoperta. Così attraverso le pagine del libro “In giro per il mondo” di Richard Scarry gli alunni hanno avuto modo di visitare luoghi lontani e affascinanti, ma anche città vicine e tutte da scoprire, anche attraverso pensieri, riflessioni e concezioni mai considerate.

"L’intento - affermano le insegnanti promotrici dell'iniziativa - è stato quello di valorizzare la lettura come strumento di conoscenza, apertura della mente e del cuore ai valori della vita. Così la scoperta dell’Africa è stato un esempio per i bambini su come affrontare e superare le paure; o il viaggio in Danimarca un modo per ricordare il valore e il rispetto delle regole. Ogni itinerario è stato l’esplorazione di un luogo nuovo e al contempo una lezione di vita".

Il progetto Libriamoci nasce con l’intento di diffondere l’importanza e il valore della lettura non solo come momento ricreativo, ma anche come fondamentale strumento culturale e formativo, un obiettivo questo che si sposa perfettamente con quello perseguito da tempo dal II Circolo Di Vittorio e in sintonia con il progetto contenuto nel PTOF dal titolo “Casa Editrice 2° Circolo”, in cui sono pensati proprio percorsi di lettura (di racconti o di giornali) e di scrittura (di storie inventate o di articoli) finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche, conoscitive, comunicative ed espressive.