Viabilità, Guinza la grande incompiuta: via ai lavori per l'apertura della galleria che attende da 30 anni

La luce in fondo al tunnel si vede. Non solo una mefafora, ma il concreto passo avanti per completare il collegamento tra Umbria e Marche attraverso la galleria della Guinza. Un collegamento di 11 chilometri, 6 di tunnelche unirà San Giustino e Mercatello sul Metauro. A partire, secondo il cronoprogramma di Anas, da dicembre 2026. Inizialmente solo in una direzione, dalle Marche all'Umbria, con l'obiettivo di raddoppiare la galleria. "Del resto - sottolinea l'assessore regionale ai Trasporti, Enrico Melasecche - i lavori per la galleria sono iniziati 30 anni fa. I criteri di allora non sono quelli di oggi, è necessario un secondo tunnel". Consegnai oggi i lavori alla ditta appaltatrice.

La galleria metterà in connessione la statale 200 nell'ottica di completare lil progetto della E78, la trasversale Est-Ovest tanto ambita che ribalterebbe, hanno ribadito i presidenti di Umbria, Marche e Toscana, quella logica che vede e predilige i collegamenti Nord-Sud. "Un'opera determinante per quell'Italia centrale che è un motore pulsante".

Il progetto ha un valore complessvo di di 130 milioni di euro. Al momento, la nuova tratta sarà innestata sull'attuale viabilitò, per il malcontento della comunità locale, in attesa realizzare un nuovo collegamento fino all'innesto con la E45 (progetto altrettanto contestato da alcune associazioni per "l'accerchiamento" che subirebbe Selci) che permetterebbe di dare il via libera alle 4 corsie.

"Abbiamo salvato un'opera finita nell'elenco delle grandi incompiute. Un'opera rimasta nell'oblio per colpa delle passate amministrazioni". Un concetto ribadito dalla presidente della Regione, Donatella Tesei e, ancora prima sottolineato dal collega marchigiano Acquaioli. "Un giorno veramente importante".

"Oggi ripartono, dopo anni di stop, i lavori per la riapertura al traffico della Galleria Guinza, un’opera importantissima per collegare Fano a Grosseto e per l’intera viabilità tra le Marche e l’Umbria. Inoltre, con la progettazione, già avviata da parte di Anas, dei lavori alla seconda canna del tunnel in direzione Marche sulla E78, l’intera viabilità sarà finalmente ripristinata: una buona notizia e non solo per umbri e marchigiani ma per tutti gli italiani, necessaria per lo sviluppo economico dell’Italia centrale. Bene le due Regioni ad aver voluto fortemente la ripartenza". E' quanto afferma il sottosegretario al Ministero dell’Interno on. Emanuele Prisco, in occasione dell'avvio dei lavori al tunnel della Guinza.

"Con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini si passa dalle parole ai fatti. Il tunnel si connette, finalmente, alla viabilità locale: marchigiani ed umbri aspettavano dagli anni ’90. Un grazie anche alle Regioni Marche ed Umbria, e al commissario straordinario per l’E78 Massimo Simonini. Ora avanti tutta con la fine dei lavori in due anni”.

Così il segretario della Lega in Umbria Riccardo Augusto Marchetti e il deputato marchigiano Mirco Carloni.