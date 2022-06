Viabilità, a San Martino in Campo la rotatoria cambia volto per garantire più sicurezza

Cambia la circolazione alla rotatoria di San Martino in Campo: adesso il dare precedenza, e all'occorrenza lo stop, l'avranno gli automobilisti che si immettono nella rotatoria.

Sono stati ultimati i lavori di modifica alla segnaletica orizzontale della rotatoria sulla SR 318 /3 in località San Martino in Campo e conseguentemente è stata stabilita la precedenza per i veicoli che transitano sulla rotatoria, rispetto a quelli che si apprestano a transitare sull’area di intersezione.

“Era un intervento atteso e sollecitato dai cittadini – ha detto il consigliere provinciale di Perugia con delega alla viabilità Moreno Landrini sono le sue parole – per aumentarne la sicurezza, al quale abbiamo dato risposta”.

La precedente segnaletica che imponeva il dare precedenza a chi si trovava già nella rotatoria aveva ingenerato confusione e scarsa sicurezza.

Gli interventi eseguiti sono consistiti nella posa in opera di segnaletica verticale, segnaletica verticale luminosa ad intermittenza dotata di impianto fotovoltaico e di segnaletica orizzontale.