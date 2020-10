Inviato Cittadino - Via Volte della Pace, al civico 23 lavori in corso per sistemare la facciata

Via Volte della Pace, c’è chi dice I CARE. Al civico 23 si mette a posto la facciata. La strada nel cuore dell’acropoli mette in comunicazione via Bontempi col tratto fra il termine di piazza Matteotti e l’inizio di via Alessi partendo da poco dopo la chiesa della Compagnia della Buona Morte di piazza Piccinino e sbucando davanti alla chiesa del Gesù.

Un rimbocco antico, ma discosto e buio, tanto che, nel 1492, vi si trasferirono le case di tolleranza di Malacucina. Proprio per la “discrezione” che poteva garantire agli utenti di quegli speciali trattamenti alla persona.

È sede di un noto ristorante-pizzeria e di una discreta residenza. Purtroppo, grazie alla protezione di antiche volte, spesso viene scambiata per un orinatoio a cielo aperto. Per non parlare degli sfregi compiuti da writer da strapazzo ai danni di serrande e portoni.

Il mistero grava sul suo nome (forse vi fu firmata una riappacificazione tra famiglie), ma la stradina è antica e, secondo la vulgata, vi sarebbe avvenuto il celebre delitto che diede luogo alla fuga dei due amanti de “La bella in mano al boia”, vicenda mirabilmente narrata da Uguccione Ranieri di Sorbello, il cui palazzo ha un lato su questo versante.

Tanto più apprezzabile, dunque, la scelta dei titolari dell’immobile al civico 23 di rifare la facciata. Vi abbiamo visto operare degli addetti valendosi di un “ragnetto”, essendo quasi impossibile montare un palco, data la ristrettezza della strada.

Gli edili stavano risarcendo delle lacune sull’intonaco. Poi procederanno alla necessaria tinteggiatura. Insomma: buone notizie per questo angolo negletto, ma bellissimo, dell’acropoli.