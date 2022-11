INVIATO CITTADINO Via Torelli. Sosta illimitata. Disgrazia annunciata

Via Torelli. Sosta illimitata. Disgrazia annunciata. È ormai divenuto un malvezzo costante quello della sosta indiscriminata sul lato destro, a far capo dalla dismessa edicola Cenerini.

Intanto si viola la zona riservata alla fermata dei buxi. I cui guidatori, non trovando posto, sono costretti ad aspettare gli utenti in mezzo alla strada. Con disagio e grandi suonate di quanti intendono passare.

Per di più, i mezzi irregolarmente piazzati occupano la carreggiata di destra, imponendo a chi sopraggiunge di spostarsi sulla sinistra, andando ad impegnare la carreggiata contrapposta. Quella, insomma, che spetta a quanti scendono tranquillamente da via Calindri e si trovano imprevedibilmente un mezzo di fronte.

Al che seguono regolarmente grandi frenate e, abbastanza spesso, collisioni importanti. Facile stabilire a chi spetti la ragione e a chi il torto. Ma anche quelli che si sono spostati contromano, trovandosi occupata la carreggiata, non hanno tutte le colpe: da qualche parte devono pur passare.

La cosa si trascina ormai da decenni. La Municipale interviene a sanzionare e per qualche giorno si respira. Ma poi, tutto torna come prima. Con grave rischio per l’incolumità delle persone e per l’integrità dei veicoli. Vale ricordare che ci hanno lasciato la pelle anche un paio di gatti, sorpresi dalle sterzate imprevedibili. Ma non salvati dal proverbiale guizzo felino. Poveretti.

PS: Già che ci siamo, va segnalata la presenza di un paio di voragini sull’ultima curva a scendere da via Calindri.

Qualche giorno fa, gli operai del Cantiere Comunale ne hanno chiuse due o tre. Ma hanno agito alla buona, pigiando il catrame coi piedi: non avevano nemmeno un attrezzo adatto. Ma sul tema torneremo a breve.