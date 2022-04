INVIATO CITTADINO Via Torelli, quattro giorni di lavoro: chiusa la voragine

Voragine in via Torelli. Quattro giorni di lavoro intensissimo per mettere in sicurezza. Game over. “Ce la siamo vista davvero brutta”, commenta uno dei residenti nell’edificio attiguo. I cui garage sono raggiungibili solo da quel tratto di strada privata sulla quale si era aperta una colossale voragine, causata dalla rottura della linea fognaria.

Una rapidità legata alla disponibilità di mezzi e di uomini dell’impresa Seccafieno, che non ha risparmiato risorse né energie per procedere a tamburo battente.

Metri cubi di cemento, blocchi e tondini a formare cassettoni di contenimento. Più una quantità di inerti per colmare quel buco enorme. E poi la soletta autoportante, la finitura superficiale, la ribitumazione. Col materiale avanzato, per non mandarlo sprecato, sono state colmate alcune buche che punteggiavano la strada interna. Una vera manna, piovuta dal cielo. Nella disgrazia, almeno un pelo di fortuna per quel condominio.

Dalla giornata di ieri quel tratto è transitabile in piena sicurezza. E ci ha fatto piacere fotografare gli addetti che, a lavoro ultimato, si sono messi in posa per festeggiare il buon esito dell’operazione.