INVIATO CITTADINO Via Torelli, interviene la Municipale… ma nulla cambia

Via Torelli. Quella situazione di pericolo va rimossa. Interviene la Municipale… ma nulla cambia.

Ormai da troppo tempo quel segnale di inizio lavori costituisce un pericolo. Per giunta completamente immotivato. In quanto i lavori sono praticamente terminati, se non nella parte alta, all’incrocio con via Calindri.

Ma dove sta il pericolo? Nel fatto che quel segnale (più le solite macchine in sosta irregolare sulla destra) costringono quanti provengono dall’edicola a spostarsi sulla sinistra, impegnando la carreggiata opposta.

Doppio guaio in quanto chi scende da via Calindri si trova improvvisamente, e imprevedibilmente, di fronte un’auto nella propria corsia. Col risultato che qualcuno ha cominciato a giocare all’autoscontro prima dell’arrivo dei Baracconi. Con danni e arrabbiature riferibili all’imprudenza dell’impresa che ha lasciato quel segnale inutilmente impattante e decisamente fuorviante. Anche la foto in pagina documenta un incidente ‘sfiorato’ appena ieri.

Da tempo i residenti avevano invitato gli operai a rimuovere quel materiale, ma nulla cambiava.

Finché qualcuno ha avvertito la Municipale che si è immediatamente attivata ad avvertire l’impresa imponendole l’immediata rimozione. Ma nulla è cambiato: a meno di interventi ad horas, tutto è rimasto com’era.

Se non è chiedere troppo, domandiamo alla comandante Nicoletta Caponi e agli agenti della polizia locale di compiere qualche visita in loco perché, oltre tutto, permane la pessima abitudine di sostare dove è vietato. Creando situazioni di pericolo costante. Le leggi son… ma chi pon mano ad esse? Padre Dante dixit.