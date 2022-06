INVIATO CITTADINO Finalmente ricostruito il percorso piastrellato che collega via Torelli con la pensilina di via San Galigano

Finalmente ricostruito il percorso piastrellato che collega via Torelli con la pensilina per l’attesa dei bus di via San Galigano. Avevamo riferito le motivate lamentele di quanti erano costretti a fare un lungo giro per raggiungere la fermata del pullman. A meno che non volessero tagliare per quel sentiero fra la melma insozzandosi le estremità.

Il lavoro al collettore era stato eseguito a regola d’arte e ne avevamo diffusamente trattato. Ma quella comoda bretella in piastrellato non era stata ricostruita.

Le proteste dei residenti erano state formalizzate con comunicazioni a Umbra Acque e al sindaco Andrea Romizi. Evidentemente, si è mosso chi aveva il dovere di farlo. Tanto che oggi i residenti di prossimità plaudono a un intervento fruttuosamente completato. Peraltro, con messa a dimora delle mattonelle eseguita in modalità ecologiche.