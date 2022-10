INVIATO CITTADINO Via Piervittori: una storia infinita

Via Piervittori. Una storia infinita. Da anni work in progress, ma non se ne vede la conclusione.

Ne abbiamo parlato più volte. È veramente esemplare (in senso negativo) la storia di queste scalette che collegano via Annibale Vecchi con via Fratelli Purgotti. Vale a dire Elce alta con la zona a valle verso San Galigano.

Era in uno stato disastroso. Se ne accorsero in primis i residenti di prossimità che tempestarono il Comune di mail e telefonate.

(foto Sandro Allegrini)

Poi l’inizio e le tante, troppe pause: fiero prototipo di una conversazione continuamente interrotta. Ci mise mano un ospite di Capanne, nel quadro di un protocollo sottoscritto fra Comune e Direzione del carcere circondariale. Ma poi fu silenzio e quiete assoluta.

Un vero bailamme di blocchi e ripartenze. Ne abbiamo annunciato più volte la ripresa e… le inesauribili interruzioni.

Ora pare che qualcosa si muova. Ma non si sa se sarà questa la volta definitiva. E si potrà brindare al completamento di un’opera indispensabile.