INVIATO CITTADINO Via del Senso, i residenti: "L’antica stradina del Borgo d’Oro va ripavimentata in pietra"

Giù le mai da Via del Senso. Dicono i residenti: “Non si osi rimettere l’asfalto. L’antica stradina del Borgo d’Oro va ripavimentata in pietra”.

Vade retro, bitume. Non è piaciuta la richiesta da noi pubblicata in cui si lamenta che il Comune, dopo tanti anni, non abbia messo mano “al ripristino di 20 metri di asfalto”.

“Non è questo che vogliamo”, dicono i “veri” residenti e quelli di prossimità all’Inviato Cittadino.

Il cronista si reca sul posto e verifica come ci si trovi in uno degli angoli più suggestivi della città vecchia.

Innanzitutto, ci si fa notare che questo angolo di paradiso ha addirittura conseguito il secondo premio nella competizione Balconi Fioriti dell’anno in corso.

Via del Senso e zone adiacenti sono tutto un giardino, con piante appoggiate a terra o pendenti. A riprova della cura e della devozione che le persone portano a questo luogo intriso di storia.

All’imbocco inferiore, a sinistra delle scalette, un oleandro rosa accoglie festoso. “È vero che quel breve tratto in asfalto risulta ammalorato. Ma si intravvedono le sottostanti pietre antiche che vanno riscoperte e liberate dal bitume. Altro che aggiungerne di nuovo!”, dicono persuasi.

Quanto alla battuta “siamo costretti tutti i giorni a fare zig zag”, si precisa che non ci sono “zig-zag” da fare, dato che la strada non consente traffico veicolare. Sia per la mancanza di spazio (non ci entrerebbe nemmeno un apetto) che per la presenza di una scalinata in due rampe. Dunque, caso mai, “stare attenti dove si mettono i piedi”, che è espressione più chiara e veritiera.

Quanto al deciso NO al catrame, ci facciamo latori della protesta. Annunciando che qualcosa di buono bolle in pentola. E saremo i primi a darne il lieto annuncio appena possibile.