Via del Naspo completamente rifatta. Finalmente fra Palazzo Bianchi e palazzo Stocchi si può passare senza rischi. Un intervento lungamente atteso.

Ne abbiamo segnalato più volte l’inadeguatezza e la pericolosità. Specialmente a carico di quanti salivano da via degli Offici per recarsi agli spettacoli al teatro comunale Morlacchi. Un vero percorso a ostacoli, uno slalom fra le buche, una gimkana che aveva come posta l’integrità delle caviglie di signore… con o senza tacchi.

Proteste, qualche caduta, istanze… fino all’intervento risolutore. Ossia al completo rifacimento del piano stradale. Il tutto in coerenza con la riqualificazione della piazza Morlacchi e con la realizzazione di due ampi marciapiedi fra Palazzo Grossi e Palazzo Manzoni (che aspetta ancora un intervento indilazionabile).

Ora la stretta bretella è tutta percorribile in piena sicurezza. Due artistici lampadari in ferro battuto, all’inizio e alla fine, rendono concreta la possibilità di vedere dove si mettono i piedi.

E, per chi non lo avesse capito, la sommità della strada è protetta da dissuasori metallici, per impedire alle vetture di impattare e chiudere il passaggio.