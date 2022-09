INVIATO CITTADINO Via del Liceo, colpevole indifferenza delle istituzioni

Via del Liceo. I pini sono sempre in predicato di caduta, ma le transenne fanno ormai parte del paesaggio. Colpevole indifferenza delle Istituzioni.

Ne abbiamo parlato a più riprese. Prima raccontando lo stato dell’arte di quel ripido rimbocco tra via Ariodante Fabretti e via Elce di sotto. Lo definimmo “un dialogo continuamente interrotto”.

Con grande scorno e proteste dei commercianti della zona di via Innamorati. Qualcuno dei quali è, nel frattempo, arrivato a decidere per la chiusura dell’esercizio.

Abbiamo poi evidenziato come i residenti avessero risolto la questione a loro modo. Ossia, scansando le transenne e parcheggiando auto e moto a propria discrezione.

La situazione è così da giugno. Per cui, sic stantibus rebus, non si intravede via d’uscita. Perché la situazione di rischio permane. Lo prova in modo tangibile una semplice occhiata alla forte inclinazione di quei pini che si protendono pericolosamente dalla zona universitaria verso le abitazioni vicine.

Ma le transenne sono sempre lì. Nessuno è intervenuto. Pare che la città sia ormai divenuto un prototipo insuperabile nell’uso delle transenne. Utilissime quando servono. Ridicole, e perfino tragiche, quando sono lo specchio di una irresponsabile indifferenza.