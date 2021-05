PERUGINERIE Via del Forno, la patatina del Sòr Carlo e il negozio di musica Del Bianco

Una targa. Perché no? Costa poco e potrebbe rivestire qualche significato. Per noi. Per tutti

Via del Forno. Non solo la patatina del Sòr Carlo, ma anche la memoria storica del negozio di musica Del Bianco.

Col grande ortopedico perugino Roberto Binazzi abbiamo rievocato una tipicità perugina: quella delle fette di patata unite da uno stecchino e fritte dalla consorte del mitico Carlino [Peruginerie | Come eravamo ai tempi della patatina del sòr Carlo, in via del Forno, nei ricordi di un grande perugino (perugiatoday.it)].

Oggi Roberto, chirurgo ortopedico di fama internazionale, perugino fino all’osso e legato alla sua/nostra città, mi scrive: “Caro Sandro, sono stato in pellegrinaggio di affetti in via del Forno e guarda cosa ho trovato a pochi metri dalla vecchia bottega del Sòr Carlo, dall’altra parte della strada”.

Ecco uno scatto (che siamo andati a ripetere proprio ieri) in cui si vede fare capolino, dietro il motore di un condizionatore, l’insegna di Del Bianco.

Scrive Binazzi: “Intatta, dopo tanti anni, testimone silenziosa che quanto abbiamo detto è veramente esistito ed accaduto”.

A proposito di quell’azienda, aveva scritto Roberto: “Del Bianco esponeva elettrodomestici al piano terra, ma diventava una vera e propria discoteca al piano superiore, dove si vendevano i dischi, sia 45 che 33 giri, della musica anni ’60. La commessa, una mora procace e gentile, caricava continuamente i 45 giri alla moda sul giradischi a tutto volume, inondando di musica tutto il vicolo”.

Poi la proposta: “Proporrei al Comune di apporre una targa sul muro della bottega del frittino. Per ricordare come generazioni di perugini abbiano lì sostato e ‘socializzato’, come oggi si dice”.

Ricordi personali, di forte caratura storico-identitaria, ma anche sociologica e antropologica. In quanto raccontano di noi, di come eravamo, di un modo di stare al mondo.

Una targa. Perché no? Costa poco e potrebbe rivestire qualche significato. Per noi. Per tutti.