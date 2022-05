INVIATO CITTADINO Dopo le proteste, riapertura parziale di Via del Cortone

Dopo le proteste, riapertura parziale di Via del Cortone, chiusa causa lavori per il consolidamento della scarpata in via Ripa di Meana.

L’infuocata assemblea presso la sede del Circolo del Tempobono e il malcontento che serpeggiava fra i residenti hanno dato i loro frutti.

Certo è che alcuni abitanti erano costretti a giri sfiancanti. Tanto che il tratto iniziale di via del Cortone è adesso percorribile a doppio senso di circolazione con segnalazione semaforica.

Un semaforo è all’inizio della strada, all’intersezione con corso Cavour. Un altro è posizionato in prossimità del teatro Franco Bicini. Naturalmente, il movimento in questi vicoli stretti è disagevole. Ma basta fare attenzione e non inoltrarcisi quando il semaforo non lo consente. Altrimenti il tappo è inevitabile.

Diversa la situazione per i pedoni. I quali decidono di passare, con le buone o con le cattive. Infatti i varchi e le reti sono stati rimossi, tagliati, sistematicamente violati.

Sopra il terrazzone belvedere, le transenne sono state spostate e il tondino piegato. In modo da consentire comunque il passaggio alle persone.

In altri casi, la rete è stata tagliata con le cesoie. È questo il caso delle scalette che da via Ripa di Meana adducono al Tempobono. Per dissuadere dal passaggio, le scalette sono state appositamente sfondate da un mezzo meccanico creando una voragine. Ma l’imprudenza e la voglia di fare presto (evitando il giro dell’orto) inducono i pedoni a rischiare e a passare comunque.

Ovvio che il pericolo è considerevole. Come di desume dalle foto in pagina, scattate al margine dello smottamento. Dove è stato riportato materiale di consolidamento. Guardare da sopra fa girare la testa. Ma c’è chi non se ne cura e preferisce rischiare.

Ciò che preoccupa è la durata dei lavori prevista per un biennio. Le lamentele discendono anche da fatto che il cantiere è aperto da oltre un mese ma, fino ad ora, non si muove foglia.