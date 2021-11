PERSONAGGI Mostra postuma di Lucio Manna. Al civico 77 di via dei Priori: "Lo zoo senza gabbie" dell'artista perugino

Mostra postuma di Lucio Manna. Un Atlante zoologico così non s’era mai visto. Al civico 77 di via dei Priori, dal 20 novembre (ore 17:00) fino al 5 dicembre. A ricordare la persona e il talento del grande Lucio, grafico-creativo e gentiluomo, ha pensato l’Associazione Priori di Antonietta Taticchi, col patrocinio del Comune di Perugia. E col contributo determinante del figlio Gianluca. Una mostra zoomorfico-fantastica dal titolo “Lo strano Atlante delle creature mai viste. Lo zoo senza gabbie di Lucio Manna”. Un artista e un uomo che portano nel cuore e nella mente quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e amarlo. Fra essi, l’amica e collega Laura Tamagnini. E anche l’Inviato Cittadino che seguì i percorsi creativi del grande Lucio.

L’Associazione si è fatta carico di organizzare questa mostra per rendere omaggio ad un artista così poetico, ironico e pungente, che abitava, appunto, in Via dei Priori. E che tanto ha collaborato con locandine, disegni, accorte provocazioni. Ricordiamo il Natale 2013 i suoi Pinguini luminosi, tratti dal progetto «Sogno d’Artista». Lucio, negli anni in cui vergava verbali in Consiglio Regionale, ammazzava la noia – e teneva svegli mano e mente – effigiando “sub specie” di bestiario, persone e personaggi. I quali, da ‘grandi’ diventavano oggetto di amichevole derisione.

“I suoi animali in mostra” - scrive il figlio Gianluca nel catalogo - narrano storie ironiche, barzellette spinte, battute fulminanti, a volte anche episodi grotteschi o dark. Ma soprattutto, si portano appresso una curiosità per le forme più strane che la natura ha saputo creare, e dimostrano un candore da bambino nel rappresentarle”. “Uno zoo – aggiunge il figlio – senza gabbie, bizzarro e libero. Ognuno ci potrà scrivere sopra la sua filastrocca, come ognuno ha il suo ricordo di Lucio”.

Lucio mi fece personalmente dono di sue opere uniche che conservo con cura e affetto. Animali, pere, generali, foche e trichechi, una faccina bicolore, una penna fatta di migliaia di tratti di pennarello nero, in occasione di un mio scritto che gli era molto piaciuto. L’ho ceduta a mia figlia Sara perché raccolga il testimone di un’amicizia che ha contato molto e che vivrà con me. Finché vita ci sarà.