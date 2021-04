Inviato Cittadino - Via Cartolari, dalla cultura solidale ai beni di prima necessità

Via Cartolari, dalla cultura solidale ai beni di prima necessità. Mala tempora currunt, in epoca di pandemia C’era una volta l’angolo della cultura: uno spazio in cui si depositavano libri dismessi ponendoli a disposizione di chi voleva. C’era chi prendeva e chi lasciava. Con l’accortezza di far ruotare quelle risorse

Da qualche tempo la situazione è mutata. Di libri, ormai, ce ne sono ben pochi, per non dire nessuno, o quasi. Ci sono invece buste di indumenti: jeans, maglioni, sciarpe, cappelli.

A dimostrazione del fatto che la cultura è un lusso e che prima viene l’esigenza di soddisfare bisogni primari, come quello di mangiare e vestirsi.

I ragazzi della meritoria Associazione “Fiorivano le viole” ce la mettono tutta. Ma non è facile, in tempo di pandemia e relative conseguenze di povertà, sopperire alle esigenze dei più fragili.