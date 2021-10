INVIATO CITTADINO Via Annibale Vecchi, la protesta: i contenitori non bastano

Via Annibale Vecchi. Quel piazzale invaso dalle immondezze. Se ne lamentano condomini e vicini. E pare che siano addirittura fioccate multe. “Ma che colpa abbiamo noi?”, dicono come i Rokes i residenti di quel lungo steccone.

Evidentemente i contenitori non sono in numero adeguato a raccogliere la mole di immondezze di vari tipi. Rigurgitano materiali di ogni genere.

È sotto gli occhi di tutti lo scandalo di mucchi di materiali in attesa di ritiro.

In quell’immobile c’è un’autofficina, che però ha i propri contenitori per rifiuti speciali. “Quanto ai cartoni – dice uno dei due soci – li depositiamo nel raccoglitore ad angolo, come dovuto”. Lo stesso fanno i titolari del bar e della vineria (Winelivery) che si affaccia sullo stesso piazzale.

Allora come mai questa congerie di immondezze in brutta evidenza?

E c’è da dire che una parte del palazzo ha nella zona superiore i propri contenitori. Quindi non conferiscono materiali nella parte bassa.

Lo spettacolo è veramente poco decente. Ben sei contenitori stanno sul marciapiedi lungo via Vecchi. Cinque cassonetti albergano fra la strada e il palazzo. E altrettanti ancora sono occultati alla meglio nell’angolo interno.

Insomma: parliamo di ben sedici raccoglitori, uno speciale per il cartone. Il tutto in poche decine di metri quadrati.

Oltretutto, la zona ha una notevole visibilità, dato che i tifosi del Grifo hanno dipinto il muro di cemento armato coi colori e i dati storici della squadra del cuore. E, ad angolo, c’è il ricordo del carissimo Leonardo Cenci, il runner che abitava a pochi passi da lì. E che, quando lo incontravo, mi sgranava sorrisi di stima e amicizia.

Insomma: si assiste a uno spettacolo incongruo che si dovrebbe risparmiare per decenza e dignità. “Tra l’altro – dicono i residenti – paghiamo il giusto e riteniamo che questo trattamento con corrisponda a quanto ci è contrattualmente dovuto”.

Impossibile dar loro torto. Ed è sicuro che questa faccenda rivesta carattere di necessità e urgenza.

Ci sarà chi provvede?