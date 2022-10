INVIATO CITTADINO Corso Vannucci. Pasticceria Sandri. Trionfa Canova in quella storica vetrina

Corso Vannucci. Pasticceria Sandri. Trionfa Canova in quella storica vetrina. In armonia con eventi cittadini documentati e reinterpretati. Ne avevamo vista, e raccontata, una parziale anticipazione. In quel caso si trattava di un omaggio al bacio attraverso i secoli. E al nome di Antonio Canova, presente con “Amore e Psiche” (opportunamente “riutilizzata”), si associava quello di Auguste Rodin (Le Baiser). Ma ora siamo pienamente nel tema della mostra canoviana che stravince a Palazzo Baldeschi e in Aba.

Flavia Garreffa (apprezzata cake manager, calabrese adottata dalla Città del Grifo e formata alla Scuola di Pasticceria dell’Università dei Sapori di Perugia) non perde un colpo. Anzi: centra una serie di target con una precisione e un senso artistico strepitosi.

In vetrina “Amore e Psiche”, insieme a “Endimione dormiente” e “Ebe”. Quando la mitologia riassume epos, etica ed estetica.

La materia prima è costituita da pasta di zucchero scolpita a mano. Notevole l’effetto marmorizzato, ottenuto con un paziente lavoro di ricerca.

Impossibile non trovare giustificata l’ammirata curiosità di perugini e non. Tutti presi, e sorpresi, a scattare con macchine fotografiche e smartphone.