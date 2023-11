Più prevenzione e maggiori controlli, il sindacato dei veterinari incontra i vertici della sanità regionale

Gli iscritti al Sindacato dei veterinari di medicina pubblica hanno incontrato i rappresentanti delle istituzioni e Aziende sanitarie territoriali, per illustrare le proposte per promuovere e valorizzare l’attività dei servizi veterinari nei dipartimenti di prevenzione “che, nel loro complesso, certificano il sotto finanziamento cronico rispetto al FSR in un contesto di ulteriore impoverimento della sanità pubblica, come attestano gli scioperi programmati per il 5 e 18 dicembre per protestare contro i provvedimenti fortemente penalizzanti, previsti in finanziaria, della dirigenza medica e veterinaria, soprattutto sotto il profilo pensionistico”.

Il documento portato all’attenzione della direzione dell’assessorato, dove il SIVeMP ha dato un consistente contributo come componente di apposito tavolo tecnico, “prevede di destinare il 5% del FSR ai dipartimenti di prevenzione, di garantire la destinazione degli introiti derivanti dal Dlvo 32/21 al miglioramento dei controlli ufficiali, come prevede la stessa legge, di garantire la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative agli stessi servizi che le erogano e, soprattutto, di istituire la UOC di igiene urbana e randagismo”.

Gli iscritti al sindacato fanno presente che “la popolazione di cani privati in Umbria regolarmente iscritti all’anagrafe canina raggiunge ormai il numero di 226.561 esemplari, ma al contempo per quanto riguarda il randagismo il 50% dei cani catturati è ancora privo del dispositivo d’identificazione, con la conseguenza che alla collettività viene caricato un costo di 4 milioni e mezzo di euro all’anno ripartiti in tutti i comuni dell’Umbria. Una regione dove la media dei cani è, proporzionalmente alla popolazione, di un cane ogni 1,8 abitanti”.