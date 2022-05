Veterinari del servizio pubblico in affanno per la carenza di personale: "Impossibile gestire l'ordinario, figuriamoci l'emergenza"

Protestano i medici veterinari. La Federazione veterinari medici e il Sindacato italiano veterinari medicina pubblica dell'Umbria denunciano "il grave ritardo nelle assunzioni del personale dei servizi di Sanità Animale e Igiene delle Produzioni Zootecniche".

Secondo il segretario regionale Sivemp Giovanni Lo Vaglio, "rispetto alle attuali dotazioni organiche previste per gestire l’ordinario e quindi in assenza di una eventuale e non certo poco probabile emergenza come la peste suina africana ormai alle porte dell’Umbria", mancano "almeno 5 dirigenti veterinari di ruolo e 1 convenzionato SISAC per il servizio di Sanità Animale, con prevalente sofferenza nell’az. USL Umbria 1, e di 4 dirigenti veterinari per il servizio di Igiene delle produzioni Zootecniche, sempre prevalentemente nell’azienda USL Umbria 1, mentre nell’azienda USL Umbria 2 è totalmente assente la presenza di strutture semplici gestionali, compresa quella di Igiene Urbana e Randagismo, che sono fondamentali per svolgere l’assistenza territoriale".

Per il segretario Lo Vaglio la "sofferenza riguarda anche gli altri servizi veterinari della stessa azienda, nonostante siano strutture previste nell’ atto aziendale. Inoltre è gravissima e illegale sotto il profilo erariale l’inottemperanza di entrambe le aziende nel destinare gli introiti dei diritti sanitari derivanti dai controlli ufficiali per assegnare risorse strumentali appropriate per il loro espletamento, come previsto dal Decreto legislativo 32/21. Per questi motivi, a breve, il direttivo regionale vaglierà la proposta di proclamare lo stato di agitazione e adottare altre iniziative nelle sedi opportune".