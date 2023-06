Aste giudiziarie: scarpe, vestiti e un intero bar all'incanto

Vestiti, scarpe e un intero bar con gli arredi. Sono i lotti che andranno all’asta nei prossimi giorni presso l’Istituto vendite giudiziarie di Perugia.

Ul primo lotto è costituito da 101 paia di scarpe, messo all’incanto dal Tribunale di Spoleto con una cauzione di 15 euro e un rilancio minimo di 20 euro, per un’offerta base di 60 euro (più 15,18 euro di Iva e 9 di spese = 84,18 euro).

Si tratta di scarpe di noti brand e marchi tra cui: Dr. Martens, Dolce e Gabbana, Jeffrey Campbell, Happiness, Windsor Smith, Steve Madden.

Il secondo lotto è composto da 714 pantaloni vari, provenienti sempre da un fallimento gestito dal Tribunale di Spoleto, partenza da una base d’asta di 180 euro (più 45,54 euro di Iva, 27 euro di spese = 252,54 euro). Abbigliamento vario di noti brand e marchi come Kontatto, Kurabo, Imperial, Diesel, Meltin Pot, Jackal. Rilancio minimo 20 euro.

Il terzo lotto è costituito da attrezzatura e arredo bar. Per partecipare all’asta è prevista una cauzione di 60 euro per un’offerta base di 641 euro, più 162,17 DI Iva e 96,15 di spese = 899,32 euro.

All’incanto bancone bar a elle “de ranieri” 4,5 metri con vetrina espositiva curvata 2,1 metri; retrobanco in acciaio per macchina da caffe’,con lavello erogatore bibite; mobiletto retrobanco in acciaio due ante scorrevoli; sistema registratore di cassa “Winkor Nixdorf”; lotto di stoviglieria varia; consolle a parete in marmo e metallo con specchio; 2 sgabelli in legno e metallo; 8 sedie in plastica; 2 tavolini in marmo e metallo; 6 sedie Tonet; vetrina frigo “Coca-Cola”; vetrina gelati “Algida”; espositore in metallo; 2 secchi in plastica per rifiuti “Algida”; 2 tavolini quadrati in plastica rossa; 5 stampe vari formati tipo etnico; orologio a parete; stereo Lg con due casse appese.